Трамп заявил, что ЕС необходимо, чтобы США владели Гренландией

«Нам необходима Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Европейскому союзу тоже необходимо, чтобы она принадлежала нам. Дания не сможет этого сделать» — сообщил республиканец журналистам.
Также хозяин Белого дома вновь заявил, что корабли Китая и России, по его словам, окружили датский остров.
Ранее Трамп выдвинул обвинения против колумбийского лидера Густаво Петро, заявив о его причастности к наркопроизводству, и не стал отрицать возможность проведения против него силовой операции. По его словам, Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединённым Штатам, и он недолго будет этим заниматься.
