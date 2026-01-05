Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что ЕС необходимо, чтобы США владели Гренландией

После операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Евросоюз с оборонной точки зрения заинтересован в том, чтобы Гренландия принадлежала Соединённым Штатам.

Источник: Life.ru

«Нам необходима Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Европейскому союзу тоже необходимо, чтобы она принадлежала нам. Дания не сможет этого сделать» — сообщил республиканец журналистам.

Также хозяин Белого дома вновь заявил, что корабли Китая и России, по его словам, окружили датский остров.

Ранее Трамп выдвинул обвинения против колумбийского лидера Густаво Петро, заявив о его причастности к наркопроизводству, и не стал отрицать возможность проведения против него силовой операции. По его словам, Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединённым Штатам, и он недолго будет этим заниматься.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше