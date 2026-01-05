«Мы обсуждаем это всё время. Я больше ни о чем с ним (сенатором Линдси Грэмом*. — Прим. Life.ru) не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», — сказал хозяин Белого дома.
Трамп добавил, что США есть отличные законопроекты.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций в отношении российских граждан и компаний. Санкционный список включает предприятия и их руководителей из секторов связи, радиоэлектронной борьбы, микроэлектроники, а также химической, металлургической, горнодобывающей и топливно-энергетической промышленности. Целью санкций является создание препятствий для работы российского военно-промышленного комплекса и ограничение производства оружия, используемого в ходе боевых действий.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.