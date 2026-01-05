Ричмонд
Трамп заявил, что вёл переговоры с Конгрессом об ужесточении санкций против РФ

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с членами Конгресса вопрос о введении более жёстких санкций в отношении России. Свою позицию республиканец озвучил в беседе с журналистами на борту самолёта, направляясь из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. В поместье Мар-а-Лаго президент провёл рождественские и новогодние каникулы.

Источник: Life.ru

«Мы обсуждаем это всё время. Я больше ни о чем с ним (сенатором Линдси Грэмом*. — Прим. Life.ru) не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что США есть отличные законопроекты.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций в отношении российских граждан и компаний. Санкционный список включает предприятия и их руководителей из секторов связи, радиоэлектронной борьбы, микроэлектроники, а также химической, металлургической, горнодобывающей и топливно-энергетической промышленности. Целью санкций является создание препятствий для работы российского военно-промышленного комплекса и ограничение производства оружия, используемого в ходе боевых действий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

