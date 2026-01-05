Трамп не верит в нанесение удара Киевом по резиденции президента России

На вопрос, почему тогда он ранее критиковал Киев, Трамп ответил, что в тот момент «никто не знал», и он лишь отреагировал на слова Путина. Теперь же, по утверждению американского лидера, Вашингтон не верит в причастность Украины. Он добавил, что надеется на урегулирование конфликта между сторонами.