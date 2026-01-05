Трамп не верит в нанесение удара Киевом по резиденции президента России

«Я не верю, что этот удар имел место», — сказал президент США.
На вопрос, почему тогда он ранее критиковал Киев, Трамп ответил, что в тот момент «никто не знал», и он лишь отреагировал на слова Путина. Теперь же, по утверждению американского лидера, Вашингтон не верит в причастность Украины. Он добавил, что надеется на урегулирование конфликта между сторонами.
Напомним, попытка атаки была совершена в ночь на 29 декабря: по данным Минобороны РФ, украинская сторона задействовала 91 беспилотник, все цели были уничтожены силами ПВО. Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что этот инцидент его глубоко шокировал. Он добавил: «Слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”. 1 января стало известно, что Россия передала США данные с направлявшегося на резиденцию Путина украинского БПЛА.
