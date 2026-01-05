Ричмонд
Трамп признал, что операция США по захвату Мадуро была очень насильственной

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал операцию США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро как очень насильственную. Об этом республиканец заявил во время общения с журналистами на борту самолёта, направляясь из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. В поместье Мар-а-Лаго президент провёл рождественские и новогодние каникулы.

Источник: Life.ru

«Она была такой быстрой и жестокой. Это было очень насильственным, но мы действовали очень эффективно», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что выборы в Венесуэле состоятся тогда, «когда настанет подходящий для этого момент». По его словам, в настоящее время Вашингтон управляет страной и сосредоточен в первую очередь на восстановлении её нефтяной инфраструктуры. Соединённые Штаты не считают необходимым снова применять военную силу против Венесуэлы. Он добавил, что международные нефтяные компании проявляют большой интерес к работе в стране и готовы инвестировать в её экономику.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

