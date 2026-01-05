Трамп рассказал, как США вернут деньги потраченные на Украину

«Мы заключили сделку по редкоземельным элементам, и мы получим обратно большую часть этих денег, возможно, все деньги, а может быть, даже больше, чем все деньги», — сказал хозяин Белого дома в ходе общения с журналистами.
Также Трамп заявил, что рассчитывает на соглашение с Россией по мирному урегулированию на Украине в обозримой перспективе. При этом ранее американский лидер признал, что разрешение украинского конфликта оказалось для него более сложной задачей, чем он предполагал изначально.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.