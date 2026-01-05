Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, как США вернут деньги потраченные на Украину

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты смогут вернуть значительную часть средств, вложенных в Украину. По его словам, это станет возможным благодаря заключённой с Киевом сделке, касающейся минеральных ресурсов, в частности редкоземельных элементов.

Источник: Life.ru

«Мы заключили сделку по редкоземельным элементам, и мы получим обратно большую часть этих денег, возможно, все деньги, а может быть, даже больше, чем все деньги», — сказал хозяин Белого дома в ходе общения с журналистами.

Также Трамп заявил, что рассчитывает на соглашение с Россией по мирному урегулированию на Украине в обозримой перспективе. При этом ранее американский лидер признал, что разрешение украинского конфликта оказалось для него более сложной задачей, чем он предполагал изначально.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше