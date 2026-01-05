И.о. президента Венесуэлы Родригес призвала Трампа к мирному урегулированию

Ранее Трамп заявил, что выборы в Венесуэле состоятся тогда, «когда настанет подходящий для этого момент». По его словам, в настоящее время Вашингтон управляет страной и сосредоточен в первую очередь на восстановлении её нефтяной инфраструктуры. Соединённые Штаты не считают необходимым снова применять военную силу против Венесуэлы. Он добавил, что международные нефтяные компании проявляют большой интерес к работе в стране и готовы инвестировать в её экономику.