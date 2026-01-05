И.о. президента Венесуэлы Родригес призвала Трампа к мирному урегулированию

«Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятил свою жизнь. Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой», — написала Родригес в своём Telegram-канале.
Ранее Трамп заявил, что выборы в Венесуэле состоятся тогда, «когда настанет подходящий для этого момент». По его словам, в настоящее время Вашингтон управляет страной и сосредоточен в первую очередь на восстановлении её нефтяной инфраструктуры. Соединённые Штаты не считают необходимым снова применять военную силу против Венесуэлы. Он добавил, что международные нефтяные компании проявляют большой интерес к работе в стране и готовы инвестировать в её экономику.
