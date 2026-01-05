Ричмонд
Трамп заявил, что Куба выглядит как государство, готовое к падению

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Куба находится на грани краха. Свою позицию республиканец озвучил в беседе с журналистами на борту самолёта, направляясь из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. В поместье Мар-а-Лаго президент провёл рождественские и новогодние каникулы.

Источник: Life.ru

«Куба готова пасть. Она выглядит так, что готова пасть», — заявил президент США.

В то же время Трамп усомнился в целесообразности действий против Кубы. По его словам, «она просто падёт».

Ранее американский лидер выдвинул обвинения против колумбийского лидера Густаво Петро, заявив о его причастности к наркопроизводству, и не стал отрицать возможность проведения против него силовой операции. По его словам, Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединённым Штатам, и он недолго будет этим заниматься.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

