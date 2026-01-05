Трамп заявил, что Куба выглядит как государство, готовое к падению

«Куба готова пасть. Она выглядит так, что готова пасть», — заявил президент США.
В то же время Трамп усомнился в целесообразности действий против Кубы. По его словам, «она просто падёт».
Ранее американский лидер выдвинул обвинения против колумбийского лидера Густаво Петро, заявив о его причастности к наркопроизводству, и не стал отрицать возможность проведения против него силовой операции. По его словам, Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединённым Штатам, и он недолго будет этим заниматься.
