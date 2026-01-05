Трамп утверждает, что фактический контроль над Венесуэлой находится в руках США

Ранее Трамп заявил, что выборы в Венесуэле состоятся тогда, «когда настанет подходящий для этого момент». Хозяин Белого дома также сообщил, что все американцы, получившие ранения в ходе проведённой США операции в Венесуэле, находятся в хорошем состоянии. По его словам, на текущем этапе Вашингтон больше думает о возрождении нефтяного сектора, чем о проведении выборов. Кроме того, американский лидер утверждает, что в результате военной операции в Венесуэле было убито много граждан Кубы, которые, по его информации, охраняли президента Николаса Мадуро.