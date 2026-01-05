Ричмонд
Трамп утверждает, что фактический контроль над Венесуэлой находится в руках США

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американский лидер Дональд Трамп заявил, что США теперь контролируют страну. Он также пригрозил силовым ответом Колумбии и Ирану и вновь выступил с инициативой о присоединении Гренландии.

Источник: Life.ru

«Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу, и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы», — сказал республиканец журналистам.

По словам Трампа, Венесуэла сейчас является «мёртвой страной», и США берут на себя миссию по её восстановлению. Он подчеркнул заинтересованность американских нефтяных корпораций в работе и инвестициях в инфраструктуру страны.

Ранее Трамп заявил, что выборы в Венесуэле состоятся тогда, «когда настанет подходящий для этого момент». Хозяин Белого дома также сообщил, что все американцы, получившие ранения в ходе проведённой США операции в Венесуэле, находятся в хорошем состоянии. По его словам, на текущем этапе Вашингтон больше думает о возрождении нефтяного сектора, чем о проведении выборов. Кроме того, американский лидер утверждает, что в результате военной операции в Венесуэле было убито много граждан Кубы, которые, по его информации, охраняли президента Николаса Мадуро.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

