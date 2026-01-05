Куба заявила о гибели 32 своих граждан в ходе американской операции в Венесуэле

В сообщении уточняется, что погибшие кубинцы выполняли задания от имени Революционных вооружённых сил и министерства внутренних дел Кубы по запросу соответствующих органов Венесуэлы.
Напомним, в ночь на субботу в столице Венесуэлы прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп заявил о нанесении масштабных ударов по городу и о захвате президента Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. По его словам, они были вывезены из страны на корабле, предположительно доставлены на американскую военную базу Гуантанамо, а затем переправлены в Нью-Йорк.
