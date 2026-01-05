Ричмонд
Куба заявила о гибели 32 своих граждан в ходе американской операции в Венесуэле

Правительство Кубы официально подтвердило гибель 32 кубинских граждан, которые защищали президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе американской военной операции. Согласно заявлению, опубликованному в газете Granma, эти лица были убиты в результате ударов во время операции США по захвату венесуэльского лидера.

В сообщении уточняется, что погибшие кубинцы выполняли задания от имени Революционных вооружённых сил и министерства внутренних дел Кубы по запросу соответствующих органов Венесуэлы.

Напомним, в ночь на субботу в столице Венесуэлы прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп заявил о нанесении масштабных ударов по городу и о захвате президента Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. По его словам, они были вывезены из страны на корабле, предположительно доставлены на американскую военную базу Гуантанамо, а затем переправлены в Нью-Йорк.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
