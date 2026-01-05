Ричмонд
США хотят провести операцию против президента Колумбии Петро

Трамп обвинил президента Колумбии Петров производстве кокаина.

Источник: Комсомольская правда

США могут провести в отношении президента Колумбии Густаво Петро операцию, аналогичную той, что была произведена в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы представителей прессы.

«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго будет этим заниматься. У него есть кокаиновые заводы и фабрики по производству кокаина. Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США», — сказал Трамп.

Ранее президент Колумбии призвал созвать заседание ООН из-за взрывов в Венесуэле и заявил, что произошедшее в Каракасе представляет угрозу региональной безопасности.

В своём аккаунте в социальной сети X он объявил тревогу для всего мира в связи с атакой США на Венесуэлу.

Кроме того, Петро, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа, отметил, что он долгое время борется с наркоторговлей, поэтому ему нечего скрывать.

