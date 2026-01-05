Ричмонд
NYT назвала танцы Мадуро возможной причиной его похищения США

Публичные танцы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и различные «проявления безразличия» могли спровоцировать Соединенные Штаты совершить его похищение. Об этом 4 января сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Регулярные публичные танцы Мадуро и другие проявления безразличия в последние недели помогли убедить некоторых членов команды [президента США Дональда] Трампа в том, что президент Венесуэлы насмехается над ними», — говорится в публикации.

Как уточнили в издании, это стало «слишком танцевальным номером» для лидера Боливарианской Республики.

Трамп в пятницу, 3 января, сообщил, что его государство успешно нанесло крупномасштабный удар по Венесуэле, в результате которого, по данным The New York Times (NYT), погибли 80 человек. Глава Белого дома отметил, что президент республики и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства. Эту операцию осудили Иран, Турция, Куба, Белоруссия, а также сопрезиденты Никарагуа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 3 января назвал военную операцию Трампа очередным доказательством разрушения миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны. В МИД Китайской Народной Республики (КНР) в тот же день действия США назвали гегемонистскими и угрожающими безопасности в Латинской Америке.

МИД РФ, в свою очередь, также выразил глубокую озабоченность и осуждение после военной операции на территории Венесуэлы, выразив свою солидарность с венесуэльским народом и руководством государства.

