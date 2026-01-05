Власов: Жириновский дал самое точное предсказание по Венесуэле 6 лет назад

Бывший помощник покойного лидера ЛДПР и экс-депутат Госдумы Василий Власов объяснил aif.ru, как Владимиру Жириновскому удавалось предсказывать события в мире с такой невероятной точностью. Одним из его сбывшихся прогнозов стал конфликт США и Венесуэлы. Политик сказал об этом в 2020 году в одном из ток-шоу. Тогда же он предсказал, что Дональд Трамп в 2024 году выиграет выборы президента.
«Владимир Вольфович обладал аналитическим складом ума. Информацию он получал из самых разных источников: пресса, события в мире, через интернет. Он собирал и анализировал огромные массивы данных. Ведь можно обладать большим объемом сведений, но не уметь грамотно их обработать и сделать неверные выводы. Владимир Вольфович понимал, как будет развиваться ситуация и какие сферы влияния существуют у разных стран. Благодаря этому он давал точные прогнозы. И в том числе предсказал события в Венесуэле, которые в итоге и реализовались», — отметил Власов.
Собеседник издания добавил, что не знает другого человека, который бы перерабатывал такой огромный массив информации.
«Пресс-служба Владимира Вольфовича постоянно передавала ему различные данные. Затем на основе своего анализа он и строил свои прогнозы. При этом спал политик совсем немного — по 5−6 часов в день. Масштаб личности и авторитет Жириновского — колоссальны», — подытожил Власов.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.
МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и захват ее президента с супругой.