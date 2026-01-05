Власов: Жириновский дал самое точное предсказание по Венесуэле 6 лет назад

«Владимир Вольфович обладал аналитическим складом ума. Информацию он получал из самых разных источников: пресса, события в мире, через интернет. Он собирал и анализировал огромные массивы данных. Ведь можно обладать большим объемом сведений, но не уметь грамотно их обработать и сделать неверные выводы. Владимир Вольфович понимал, как будет развиваться ситуация и какие сферы влияния существуют у разных стран. Благодаря этому он давал точные прогнозы. И в том числе предсказал события в Венесуэле, которые в итоге и реализовались», — отметил Власов.