Представители «Единой России» будут добиваться строительства спортивных объектов в территориях края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Павел Ростовцев провел «партийный десант» в Дзержинско-Тасеевском округе.

Источник: НИА Красноярск

Вместе с председателем Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов Дмитрием Ашаевым, депутатами, представителями министерства спорта Красноярского края, управления капитального строительства проверили как идет строительство двух спортивных объектов — быстровозводимых крытых площадок в селе Дзержинское и в Тасеево.

«Несмотря на небольшую задержку по объекту в Дзержинском установлены конкретные сроки. Договорились об этом в ходе детального обсуждения с Министерством спорта и Управлением капитального строительства. Выход строителей с объекта планируется в конце января, а ввод в эксплуатацию — к середине февраля 2026 года. Мы берем на себя ответственность за эти планы и будем все вместе этим заниматься», — подчеркнул Павел Ростовцев.

Отдельно обсудили оснащение будущего комплекса. Глава округа Виктор Николаевич Дергунов заверил, что вопрос приобретения необходимого дополнительного инвентаря будет решаться местной властью поэтапно.

В крытой спортивной площадке в селе Тасеево по проекту должен расположиться спортивный зал размером 42×24 метра, мужские и женские душевые, тренерские, кабинет врача, помещения для персонала. Здесь можно будет играть в волейбол и баскетбол в любое время года и не зависеть от погодных условий. Пропускная способность в смену рассчитана на 48 занимающихся. Но строительство объекта забуксовало из-за недобросовестного подрядчика. Площадка законсервирована более года. Все это время шла работа по смене подрядчика и решению судебных вопросов. До конца года должен быть заключен государственный контракт с новым подрядчиком, который продолжит работу.

«В январе будет проведено обследование объекта, составлен план работ. Ставим амбициозную, но достижимую цель: полностью завершить строительно-монтажные работы в декабре 2026 года. Благодаря участию партии “Единая Россия”, местному активу и тесному взаимодействию со всеми структурами мы этой цели достигнем», — отметил координатор партпроекта.

Контроль за ходом работ и соблюдением сроков на объектах народной программы взяли на себя представители местного отделения партии «Единая Россия». Также в ходе совместной работы участники партийного десанта обсудили направления работы проекта.

