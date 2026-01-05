Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей Украине

Согласно данным ресурса, воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена в 02:37 по московскому времени. По информации украинских средств массовой информации, взрывы были зафиксированы в Харькове, Полтаве и Чернигове.
В ответ на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам российские войска наносят высокоточные удары с воздуха, моря и земли, а также используют дроны, поражая исключительно военные цели и предприятия оборонной промышленности Украины.
Ранее на добропольском направлении ДНР начались бои за населённый пункт Белицкое. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, мы видим устремление наших подразделений в направлении Доброполья.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.