Эксперт Гулиев ответил, захватят ли США нефть Венесуэлы после ареста Мадуро

Экономист Гулиев ответил, смогут ли США захватить нефть Венесуэлы после ареста президента Мадуро. Эксперт назвал три важных фактора в связи с этим.

Источник: Аргументы и факты

Декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев ответил aif.ru, смогут ли Соединенные Штаты присвоить нефть Венесуэлы.

Как известно, американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает нефть Венесуэлы собственностью США.

«Вопрос о том, смогут ли американцы действительно присвоить себе венесуэльскую нефть, достаточно неоднозначен. Да, США могут контролировать отрасль через свои нефтяные корпорации и определенные финансовые механизмы, но полное “присвоение” физических месторождений в чистом виде — задача крайне сложная», — сказал Гулиев.

Эксперт обозначил, что Вашингтону овладеть венесуэльской нефтью могут помешать три важных фактора: инвестиции и объемы добычи, долговые обязательства Венесуэлы, а также интересы других стран.

«Текущая добыча в Венесуэле составляет чуть меньше миллиона баррелей в сутки. Сейчас там работает Chevron — единственная американская компания, которой разрешили деятельность; на её долю приходится примерно четверть всего объема. Однако для роста добычи требуются колоссальные инвестиции и особый подход», — отметил Гулиев.

Кроме того, Венесуэла обременена огромными долгами, что создает международное давление.

«Особенно здесь выделяется Китай: порядка 19 миллиардов долларов займов привязаны непосредственно к поставкам венесуэльской нефти. Как американцы будут решать этот вопрос — неясно», — сказал Гулиев.

Также не стоит забывать и об интересах России в Венесуэле. Эксперт напомнил, что недавно были анонсированы совместные проекты Москвы с крупнейшей государственной нефтегазовой компанией PDVSA, рассчитанные на большие инвестиции в течение 15 лет.

«Американцы в принципе способны контролировать и добычу, и экспорт венесуэльской нефти. Однако “присвоение” в буквальном смысле — вопрос спорный. Речь скорее идет о восстановлении американского влияния в отрасли через механизмы корпоративного контроля», — подытожил Гулиев.

Ранее Гулиев объяснил aif.ru, почему Трамп считает, что нефть Венесуэлы принадлежит США.

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и захват ее президента с супругой.

Ранее Трамп заявил, что нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы вступило в силу в полном объёме. По его словам, ограничения привели к фактической остановке экспорта нефти из страны.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше