Эксперт Гулиев ответил, захватят ли США нефть Венесуэлы после ареста Мадуро

Как известно, американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает нефть Венесуэлы собственностью США.
«Вопрос о том, смогут ли американцы действительно присвоить себе венесуэльскую нефть, достаточно неоднозначен. Да, США могут контролировать отрасль через свои нефтяные корпорации и определенные финансовые механизмы, но полное “присвоение” физических месторождений в чистом виде — задача крайне сложная», — сказал Гулиев.
Эксперт обозначил, что Вашингтону овладеть венесуэльской нефтью могут помешать три важных фактора: инвестиции и объемы добычи, долговые обязательства Венесуэлы, а также интересы других стран.
«Текущая добыча в Венесуэле составляет чуть меньше миллиона баррелей в сутки. Сейчас там работает Chevron — единственная американская компания, которой разрешили деятельность; на её долю приходится примерно четверть всего объема. Однако для роста добычи требуются колоссальные инвестиции и особый подход», — отметил Гулиев.
Кроме того, Венесуэла обременена огромными долгами, что создает международное давление.
«Особенно здесь выделяется Китай: порядка 19 миллиардов долларов займов привязаны непосредственно к поставкам венесуэльской нефти. Как американцы будут решать этот вопрос — неясно», — сказал Гулиев.
Также не стоит забывать и об интересах России в Венесуэле. Эксперт напомнил, что недавно были анонсированы совместные проекты Москвы с крупнейшей государственной нефтегазовой компанией PDVSA, рассчитанные на большие инвестиции в течение 15 лет.
«Американцы в принципе способны контролировать и добычу, и экспорт венесуэльской нефти. Однако “присвоение” в буквальном смысле — вопрос спорный. Речь скорее идет о восстановлении американского влияния в отрасли через механизмы корпоративного контроля», — подытожил Гулиев.
Ранее Гулиев объяснил aif.ru, почему Трамп считает, что нефть Венесуэлы принадлежит США.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.
МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и захват ее президента с супругой.
Ранее Трамп заявил, что нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы вступило в силу в полном объёме. По его словам, ограничения привели к фактической остановке экспорта нефти из страны.