Трамп утверждает, что не верит в удар Украины по резиденции Путина

«Я не верю, что этот удар был нанесен… Мы не верим, что это произошло, теперь, когда мы смогли проверить», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета (цитата по AFP).
29 декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о попытке ВСУ атаковать беспилотником резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. The Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ не поверило заявлениям российской стороны об атаке. После в пресс-службе российского Минобороны сообщили, что материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер сбитого БПЛА были переданы представителю военного атташе при посольстве США в Москве.