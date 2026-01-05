Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп утверждает, что не верит в удар Украины по резиденции Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что украинские силы атаковали беспилотниками резиденцию президента России Владимира Путина.

Источник: Reuters

«Я не верю, что этот удар был нанесен… Мы не верим, что это произошло, теперь, когда мы смогли проверить», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета (цитата по AFP).

29 декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о попытке ВСУ атаковать беспилотником резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. The Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ не поверило заявлениям российской стороны об атаке. После в пресс-службе российского Минобороны сообщили, что материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер сбитого БПЛА были переданы представителю военного атташе при посольстве США в Москве.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше