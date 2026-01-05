Назван президент США с самой большой пенсией: грустная новость для Трампа

Джо Байден стал президентом США, который ушёл в отставку с самой большой пенсией.
«Долгая карьера в политике позволила экс-президенту Джо Байдену уйти в отставку с крупнейшей финансируемой налогоплательщиками пенсией среди всех бывших президентов в истории США — 417 тысяч долларов, это больше, чем была его президентская зарплата», — пишет издание New York Post.
При этом пенсия Байдена превышает не только его заработок в бытность президентом США, но и зарплату действующего американского лидера Дональда Трампа. Такую пенсию 83-летний Байден заработал не только благодаря своей 44-летней политической карьере, но и благодаря своеобразной лазейке, из-за которой он может получать выплаты сразу из нескольких пенсионных фондов.
Тем временем пенсионер Джо Байден едва сводит концы с концами: у экс-президента США ипотека и долги почти на миллион долларов.
