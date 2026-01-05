Ричмонд
Фицо назвал действия США в Венесуэле «нефтяной авантюрой»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил военную операцию США в Венесуэле, назвав её «очередной американской нефтяной авантюрой». В видеообращении, опубликованном в воскресенье в социальных сетях, он заявил, что обязан занять такую позицию, даже если это временно ухудшит отношения между Словакией и США.

Фицо выразил сожаление по поводу состояния международных институтов. По его словам, Организация Объединённых Наций сегодня стоит «на коленях», а Совет Безопасности ООН без реформы остаётся «беззубым».

«Великие державы сегодня делают буквально всё, что хотят, они полностью стерли существование международного права и необходимость его соблюдения», — отметил Фицо.

Ранее Фицо заявил, что военная операция США в Венесуэле стала свидетельством кризиса мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны. По его словам, военная сила используется без мандата Совбеза ООН и каждый, кто является большим и сильным, при отстаивании своих интересов делает то, что хочет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

