Фицо назвал действия США в Венесуэле «нефтяной авантюрой»

Фицо выразил сожаление по поводу состояния международных институтов. По его словам, Организация Объединённых Наций сегодня стоит «на коленях», а Совет Безопасности ООН без реформы остаётся «беззубым».
«Великие державы сегодня делают буквально всё, что хотят, они полностью стерли существование международного права и необходимость его соблюдения», — отметил Фицо.
Ранее Фицо заявил, что военная операция США в Венесуэле стала свидетельством кризиса мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны. По его словам, военная сила используется без мандата Совбеза ООН и каждый, кто является большим и сильным, при отстаивании своих интересов делает то, что хочет.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.