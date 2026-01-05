Ричмонд
Трамп усомнился в том, что беспилотники ВСУ атаковали резиденцию Путина

Трамп заявил, что не верит информации об атаке ВСУ на резиденцию российского лидера.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что объект, подвергшийся в конце декабря атаке со стороны беспилотников ВСУ, является резиденцией российского лидера Владимира Путина. Трамп предположил, что якобы атаковали «что-то неподалёку».

«Я не верю, что этот удар действительно произошел. Там неподалеку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения», — сказал Трамп, общаясь с представителями прессы.

При этом сразу после того, как украинские беспилотники атаковали резиденцию Владимира Путина, Трамп отреагировал на эти удары довольно резко, заявив, что он был шокирован и разозлён.

Напомним, Киев атаковал резиденцию Владимира Путина с нескольких направлений. Подробности атаки раскрыло Минобороны РФ, также было выложено видео со сбитым дроном, который летел к резиденции российского президента.

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака киевского режима на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина вновь подтвердила террористическую сущность киевского режима.

