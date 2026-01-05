Куба объявила национальный траур в память о 32 убитых в Венесуэле военных

«Объявить два дня национального траура с 6.00 5 января до 0.00 6 января 2026 года», — следует из декрета, который опубликовала газета Granma.
Согласно указу, на время траура флаг Кубы будет приспущен на зданиях органов власти и военных учреждений, а все праздничные и развлекательные мероприятия отменяются.
В документе отмечается, что 32 гражданина Кубы погибли в ходе боевых действий, которые были квалифицированы как «преступное нападение, совершённого правительством Соединённых Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла». Погибшие выполняли задачи по линии Революционных вооружённых сил и МВД Кубы по запросу венесуэльской стороны.
В указе президент Кубы отметил, что военные достойно выполнили свой долг, погибнув в прямых боестолкновениях и в результате бомбардировок военных объектов.
Напомним, в результате операции США президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил эти действия, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро. Сам президент Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским судом.
