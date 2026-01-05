Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куба объявила национальный траур в память о 32 убитых в Венесуэле военных

Президент Кубы Мигель Диас-Канель своим указом объявил в стране двухдневный национальный траур в память о 32 кубинцах, погибших при атаке США на Венесуэлу.

Источник: Life.ru

«Объявить два дня национального траура с 6.00 5 января до 0.00 6 января 2026 года», — следует из декрета, который опубликовала газета Granma.

Согласно указу, на время траура флаг Кубы будет приспущен на зданиях органов власти и военных учреждений, а все праздничные и развлекательные мероприятия отменяются.

В документе отмечается, что 32 гражданина Кубы погибли в ходе боевых действий, которые были квалифицированы как «преступное нападение, совершённого правительством Соединённых Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла». Погибшие выполняли задачи по линии Революционных вооружённых сил и МВД Кубы по запросу венесуэльской стороны.

В указе президент Кубы отметил, что военные достойно выполнили свой долг, погибнув в прямых боестолкновениях и в результате бомбардировок военных объектов.

Напомним, в результате операции США президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил эти действия, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро. Сам президент Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским судом.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше