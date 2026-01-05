Предательство и подкуп в ближнем круге: как Трамп захватил Мадуро с женой

Шокирующие подробности захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом раскрыл в эксклюзивном интервью aif.ru президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, истинной причиной успеха операции «Дельта» стало не столько мастерство бойцов, сколько тотальное предательство в ближайшем окружении лидера страны.
Агентура в окружении Мадуро.
«Захват Мадуро — это не столько заслуга американского спецназа, сколько результат тотального предательства его ближайшего окружения. Поэтому я бы не стал называть произошедшее какой-то сверхъестественной операцией», — отметил Гончаров.
Ветеран спецназа подчеркнул, что окружение президента заранее договорилось о его выдаче, обеспечив американцев всей необходимой информацией.
«Агентура в окружении Мадуро знала всё: его местонахождение, состав охраны и способы её нейтрализации. Успех США здесь целиком и полностью обеспечен качественной работой с информаторами. Спецназ просто прилетел на вертолёте в нужное время, и им фактически передали президента из рук в руки», — сказал эксперт.
Этот сценарий отличается от картины «виртуозной» операции, которую рисовали западные СМИ. Бойцы элитного спецназа Delta Force вытащили венесуэльского лидера и его жену Силию Флорес из спальни в их доме и вертолетами доставили на борт военного корабля, а затем в Нью-Йорк. Мадуро и его жене предъявлены обвинения в организации наркотрафика.
Бравада при задержании.
Однако, оказавшись в руках правосудия США, Николас Мадуро продемонстрировал неожиданную стойкость.
Врач-психиатр Василий Шуров, просмотрев видео, где задержанный в наручниках Мадуро смеется и говорит «Доброй ночи, счастливого Нового года», дал свою оценку.
«Здесь в чистом виде элемент бравады. Человек обесценивает то, что с ним сделали. Конечно, американцам было бы важно, чтобы Мадуро плакал, трясся. А он, наоборот, показывает, что у него все хорошо», — отметил Шуров.
Собеседник издания также выразил мнение, что Мадуро не повторит судьбу Саддама Хусейна, так как «у его противников кишка тонка».
«Мадуро держится очень достойно. И не думаю, что американские спецслужбы накачали его какими-то препаратами. Президент Венесуэлы просто обесценивает врага», — сказал Шуров.
Нефтяная игла.
Что же на самом деле стоит за этим беспрецедентным шагом — захватом действующего президента суверенного государства? Эксперты сходятся во мнении, что риторика о борьбе с наркотрафиком больше похожа на прикрытие.
Эксперт Гулиев, убежден: «На вопрос о том, какую роль играет нефть в конфликте, я бы ответил — центральную… Речь идет исключительно о нефти и контроле над ресурсами».
Экономист объяснил, что контроль над крупнейшими в мире запасами нефти в Венесуэле даст Вашингтону целый ряд стратегических преимуществ: «Контроль над венесуэльскими ресурсами позволил бы США, во-первых, вытеснить или потеснить Китай, который сейчас является крупнейшим покупателем нефти Венесуэлы. Это также возможность для Соединенных Штатов вновь утвердить свое доминирование в Западном полушарии и, конечно же, мощный фактор влияния на мировые цены на энергоносители».
Этот анализ находит подтверждение в действиях администрации США: нефтяное эмбарго против Венесуэлы уже вступило в полную силу, что привело к фактической остановке экспорта.
Международная реакция на произошедшее резко негативна. МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и захват ее президента с супругой. В самой Венесуэле Верховный суд назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства. Но что важнее — операция вызвала волну протестов внутри самих Соединенных Штатов. Как стало известно, тысячи людей вышли на улицы 105 городов США, протестуя против нападения на Венесуэлу.