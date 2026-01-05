Предательство и подкуп в ближнем круге: как Трамп захватил Мадуро с женой

Экономист объяснил, что контроль над крупнейшими в мире запасами нефти в Венесуэле даст Вашингтону целый ряд стратегических преимуществ: «Контроль над венесуэльскими ресурсами позволил бы США, во-первых, вытеснить или потеснить Китай, который сейчас является крупнейшим покупателем нефти Венесуэлы. Это также возможность для Соединенных Штатов вновь утвердить свое доминирование в Западном полушарии и, конечно же, мощный фактор влияния на мировые цены на энергоносители».