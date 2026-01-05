Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, заявили в Раде

«По требованию (Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ», — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Исполняющим обязанности главы СБУ, по утверждению депутата, скорее всего назначат генерал Евгений Хмара, начальник центра специальных операций службы.
Издание Politico ранее сообщало, что Зеленский предложил Малюку пост в службе внешней разведки или в СНБО Украины.
Второго января депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной смене главы СБУ. После этого несколько командиров высказались против такого решения. В частности, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди написал в Telegram-канале, что это риск. В свою очередь, командующий группировкой Объединенных сил ВСУ генерал Михаил Драпатый высказал мнение, что Малюк эффективен на нынешней позиции.
Ранее глава киевского режима назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова* руководителем своего офиса. После этого он сразу же поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы «обороны и развития» в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению Зеленского, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на «дипломатическом треке» в переговорах.
Предшественник Буданова* Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.