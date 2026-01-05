Власти Венесуэлы создали комиссию по освобождению Мадуро и его жены

«Сегодня на заседании совета министров исполняющая обязанности президента создала комиссию высокого уровня по освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги», — заявил Няньес.
Возглавит комиссию глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американский лидер Дональд Трамп заявил, что США теперь контролируют страну. Он также пригрозил силовым ответом Колумбии и Ирану и вновь выступил с инициативой о присоединении Гренландии. По словам республиканца, Венесуэла сейчас является «мёртвой страной», и США берут на себя миссию по её восстановлению. Он подчеркнул заинтересованность американских нефтяных корпораций в работе и инвестициях в инфраструктуру страны.
