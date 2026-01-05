Власти Венесуэлы создали комиссию по освобождению Мадуро и его жены

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американский лидер Дональд Трамп заявил, что США теперь контролируют страну. Он также пригрозил силовым ответом Колумбии и Ирану и вновь выступил с инициативой о присоединении Гренландии. По словам республиканца, Венесуэла сейчас является «мёртвой страной», и США берут на себя миссию по её восстановлению. Он подчеркнул заинтересованность американских нефтяных корпораций в работе и инвестициях в инфраструктуру страны.