Власти Венесуэлы создали комиссию по освобождению Мадуро и его жены

Власти Венесуэлы сформировали спецкомиссию по освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги. Об этом сообщил министр информации и связи Фредди Няньес.

Источник: Life.ru

«Сегодня на заседании совета министров исполняющая обязанности президента создала комиссию высокого уровня по освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги», — заявил Няньес.

Возглавит комиссию глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американский лидер Дональд Трамп заявил, что США теперь контролируют страну. Он также пригрозил силовым ответом Колумбии и Ирану и вновь выступил с инициативой о присоединении Гренландии. По словам республиканца, Венесуэла сейчас является «мёртвой страной», и США берут на себя миссию по её восстановлению. Он подчеркнул заинтересованность американских нефтяных корпораций в работе и инвестициях в инфраструктуру страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше