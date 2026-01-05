Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России массово атаковала украинскую энергетику и военные объекты

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) массово атаковали украинскую энергетику и военные объекты. Удар наносили БПЛА «Герань-3» и ракеты «Искандер-М». Мощные взрывы прозвучали в Киевской области и Чернигове.

Источник: Life.ru

Армия России массово атаковала украинскую энергетику и военные объекты. Видео © Telegram / Анатолий Шарий.

Первые сообщения об атаке появились около 01:30 ночи. Взрывы прогремели в городе Славутич Киевской области. Сообщается, что удары наносились по подстанции 330 кВ. В городе перебои с электроэнергией.

Серия взрывов также прогремела в Киеве. Предварительно, была атакована самая мощная (на 2012 год) теплоэлектроцентраль Украины ТЭЦ-6.

После ударов ракет «Искандер-М» в городе Чернигов бушует крупный пожар. Было минимум шесть взрывов. Судя по OSINT-трансляциям, на месте прилётов были видны повторные детонации. Местные власти утверждают, что было атаковано «одно из предприятий». Также удар пришёлся по местной ТЭЦ. Кроме того, БПЛА атаковали в Харькове объекты инфраструктуры.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали по всей Украине. Воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена в 02:37 по московскому времени. По информации украинских средств массовой информации, взрывы были зафиксированы в Харькове, Полтаве и Чернигове. В ответ на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам российские войска наносят высокоточные удары с воздуха, моря и земли, а также используют дроны, поражая исключительно военные цели и предприятия оборонной промышленности Украины.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше