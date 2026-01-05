Армия России массово атаковала украинскую энергетику и военные объекты. Видео © Telegram / Анатолий Шарий.
Первые сообщения об атаке появились около 01:30 ночи. Взрывы прогремели в городе Славутич Киевской области. Сообщается, что удары наносились по подстанции 330 кВ. В городе перебои с электроэнергией.
Серия взрывов также прогремела в Киеве. Предварительно, была атакована самая мощная (на 2012 год) теплоэлектроцентраль Украины ТЭЦ-6.
После ударов ракет «Искандер-М» в городе Чернигов бушует крупный пожар. Было минимум шесть взрывов. Судя по OSINT-трансляциям, на месте прилётов были видны повторные детонации. Местные власти утверждают, что было атаковано «одно из предприятий». Также удар пришёлся по местной ТЭЦ. Кроме того, БПЛА атаковали в Харькове объекты инфраструктуры.
Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали по всей Украине. Воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена в 02:37 по московскому времени. По информации украинских средств массовой информации, взрывы были зафиксированы в Харькове, Полтаве и Чернигове. В ответ на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам российские войска наносят высокоточные удары с воздуха, моря и земли, а также используют дроны, поражая исключительно военные цели и предприятия оборонной промышленности Украины.
