Джо Байден получает самую большую пенсию среди всех экс-президентов США

Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп отметил, что при администрации Джо Байдена в США тратили значительные средства на поддержку Киева и не контролировали дальнейшую судьбу этих денег. За это республиканец назвал Байдена дураком. Хозяин Белого дома отметил, что нынешняя политика Вашингтона строится на продаже вооружений союзникам по НАТО. Средства, как пояснил Трамп, страны альянса направляют на закупку американского оружия, часть которого затем поступает Украине.