Уникальность ситуации заключается в длительном пути Байдена на государственной службе: он был сенатором, вице-президентом и президентом. Такой карьерный путь позволил ему получать выплаты из нескольких пенсионных фондов одновременно. По данным издания, эта пенсия примерно вдвое превышает размер выплат, которые получает бывший президент Барак Обама.
Эксперты, в частности вице-президент Фонда Национального союза налогоплательщиков Демиан Брэди, называют такую сумму исторически необычной и отмечают, что она стала возможной благодаря существующей «лазейке» в системе пенсионного обеспечения высших госслужащих США.
Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп отметил, что при администрации Джо Байдена в США тратили значительные средства на поддержку Киева и не контролировали дальнейшую судьбу этих денег. За это республиканец назвал Байдена дураком. Хозяин Белого дома отметил, что нынешняя политика Вашингтона строится на продаже вооружений союзникам по НАТО. Средства, как пояснил Трамп, страны альянса направляют на закупку американского оружия, часть которого затем поступает Украине.
