Трамп заявил, что США точно нужна Гренландия

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью The Atlantic заявил, что американцам нужна Гренландия, которая сейчас входит в состав Дании, материал перевел aif.ru.
«Нам абсолютно точно нужна Гренландия», — заявил глава США.
Он добавил, что остров необходим американцам в целях обороны — он «окружен российскими и китайскими кораблями».
Автор материала подчеркивает, что во время разговора Трамп находился в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, он был в хорошем настроении и подтвердил — Венесуэла не последняя страна, куда могут вмешаться США.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства. После чего США пообещали ей ситуацию хуже, чем у Мадуро.
Ранее стало известно, что после захвата Мадуро Трамп намекнул на военные действия еще в трех странах.