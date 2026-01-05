Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США точно нужна Гренландия

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам нужна Гренландия, потому что она окружена российскими и китайскими кораблями.

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью The Atlantic заявил, что американцам нужна Гренландия, которая сейчас входит в состав Дании, материал перевел aif.ru.

«Нам абсолютно точно нужна Гренландия», — заявил глава США.

Он добавил, что остров необходим американцам в целях обороны — он «окружен российскими и китайскими кораблями».

Автор материала подчеркивает, что во время разговора Трамп находился в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, он был в хорошем настроении и подтвердил — Венесуэла не последняя страна, куда могут вмешаться США.

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства. После чего США пообещали ей ситуацию хуже, чем у Мадуро.

Ранее стало известно, что после захвата Мадуро Трамп намекнул на военные действия еще в трех странах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше