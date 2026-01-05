Трамп заявил, что США точно нужна Гренландия

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.