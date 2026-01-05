Ричмонд
Риттер заявил, что Трамп захватит Гренландию для выхода из НАТО

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Риттер объяснил, зачем на самом деле Трампу Гренландия.

Источник: Аргументы и факты

Президенту США Дональду Трампу нужна Гренландия для того, чтобы выйти из НАТО и порвать отношения с Евросоюзом, считает бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор ООН по оружию массового поражения в Ираке Скотт Риттер.

«Это означает, что США готовы разорвать связи с НАТО. ЕС и НАТО не смогут существовать без поддержки США. Поэтому, когда ЕС и НАТО попытаются привлечь США к ответственности за ситуацию в Гренландии, США просто прекратят свое участие в европейских делах и вместо этого будут стремиться к установлению двусторонних отношений с теми европейцами, которые не желают жертвовать своим благополучием ради датской колонии», — написал он в социальной сети X*.

Риттер добавил, что захват Гренландии — это ключ к освобождению США от ловушки трансатлантики.

Напомним, ранее в телефонном интервью The Atlantic Трамп заявил, что американцам точно нужна Гренландия, потому что она окружена российскими и китайскими кораблями.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

