Риттер заявил, что Трамп захватит Гренландию для выхода из НАТО

«Это означает, что США готовы разорвать связи с НАТО. ЕС и НАТО не смогут существовать без поддержки США. Поэтому, когда ЕС и НАТО попытаются привлечь США к ответственности за ситуацию в Гренландии, США просто прекратят свое участие в европейских делах и вместо этого будут стремиться к установлению двусторонних отношений с теми европейцами, которые не желают жертвовать своим благополучием ради датской колонии», — написал он в социальной сети X*.