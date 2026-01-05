Рубио пообещал Кубе неприятности после операции США в Венесуэле

«Я думаю, что у них большие неприятности», — сказал Рубио.
Он не стал раскрывать дальнейших планов Вашингтона. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США хотят «помочь» народу Кубы, но военной операции не будет, поскольку, по его мнению, режим «падёт сам».
Ранее президент США выдвинул обвинения против колумбийского лидера Густаво Петро, заявив о его причастности к наркопроизводству, и не стал отрицать возможность проведения против него силовой операции. По его словам, Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединённым Штатам, и он недолго будет этим заниматься.
