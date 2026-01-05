Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио пообещал Кубе неприятности после операции США в Венесуэле

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио, комментируя захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, охарактеризовал кубинские власти как большую проблему. Его заявление приводит телеканал NBC.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что у них большие неприятности», — сказал Рубио.

Он не стал раскрывать дальнейших планов Вашингтона. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США хотят «помочь» народу Кубы, но военной операции не будет, поскольку, по его мнению, режим «падёт сам».

Ранее президент США выдвинул обвинения против колумбийского лидера Густаво Петро, заявив о его причастности к наркопроизводству, и не стал отрицать возможность проведения против него силовой операции. По его словам, Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединённым Штатам, и он недолго будет этим заниматься.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше