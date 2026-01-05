Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг высказал мнение, что развёртывание контингента европейских войск на Украине может быть использовано для провокаций против России. В публикации в социальной сети X он предупредил, что как только британские и французские силы окажутся в стране, начнётся «отсчёт времени до “неожиданного” удара», ответственность за который возложат на Москву.