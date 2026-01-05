Ричмонд
Армстронг: Контингент Евросоюза на Украине используют для провокаций против РФ

Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг высказал мнение, что развёртывание контингента европейских войск на Украине может быть использовано для провокаций против России. В публикации в социальной сети X он предупредил, что как только британские и французские силы окажутся в стране, начнётся «отсчёт времени до “неожиданного” удара», ответственность за который возложат на Москву.

По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что гарантии безопасности, на которых настаивает главарь киевского режима Владимир Зеленский, направлены не на установление мира, а на дальнейшую эскалацию конфликта. Армстронг резюмировал, что такие планы являются «гарантиями эскалации», создающими идеальную почву для провокации.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ не намерена нападать на страны Европейского союза и НАТО. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности зафиксировать эти гарантии даже юридически — в рамках возможного урегулирования кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

