Глава СБУ Малюк подал заявление об отставке

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк по требованию Владимира Зеленского подал заявление об отставке, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Источник: Аргументы и факты

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* подал заявление об отставке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ», — проинформировал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его мнению, исполняющим обязанности главы украинской Службы безопасности с большой вероятностью будет назначен начальник центра специальных операций СБУ генерал Евгений Хмара.

В конце декабря на сайте Рады появилась информация о том, что она получила на рассмотрение проект постановления об увольнении Малюка, внесенный нардепом Александром Дубинским.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.