Глава СБУ Малюк подал заявление об отставке

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* подал заявление об отставке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ», — проинформировал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его мнению, исполняющим обязанности главы украинской Службы безопасности с большой вероятностью будет назначен начальник центра специальных операций СБУ генерал Евгений Хмара.
В конце декабря на сайте Рады появилась информация о том, что она получила на рассмотрение проект постановления об увольнении Малюка, внесенный нардепом Александром Дубинским.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.