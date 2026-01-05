Власти Венесуэлы создали комиссию по освобождению Мадуро

Власти Венесуэлы учредили специальную комиссию для освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги, объявил министр информации и связи Фредди Няньес.
По словам Няньеса, на сегодняшнем заседании совета министров исполняющая обязанности президента учредила комиссию высокого уровня для освобождения Николаса Мадуро и его супруги. Заявление министра было опубликовано в Telegram.
Председателем комиссии назначен глава Нацассамблеи Хорхе Родригес.
Напомним, военные США нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены на американскую территорию.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше