Полковник Ходаренок: ВС РФ могут взять под контроль всю ДНР за несколько месяцев

Российские военные в 2025-м успешно продвигались вглубь обороны ВСУ, с начала года они заняли более 330 населенных пунктов. В течение год произошли освобождение Курской области, взятие Часова Яра, Северска, Волчанска, Покровска, Димитрова и Гуляйполя. Но ждать обрушения обороны ВСУ пока не приходится. Какие главные задачи стоят перед ВС РФ в 2026 году и будет ли взяты Херсон и Одесса — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Главные задачи 2026 года.
На данном этапе представления об условиях мирного урегулирования у Москвы и Киева существенно расходятся. Украина еще не потерпела поражений такого масштаба, чтобы дальнейшее сопротивление ВСУ стало невозможным. Поэтому ~боевые действия в 2026 году будут продолжены~.
В ближайшее время, в начале года, скорее всего, продолжатся бои за Красный Лиман и Константиновку, возрастет интенсивность атак на Запорожском направлении.
Главная задача предстоящей зимней кампании 2026 года по-прежнему заключается в овладении Славянско-Краматорской агломерацией и окончательном освобождении всей территории ДНР.
Ее выполнение, надо полагать, ~займет не менее нескольких месяцев~ и будет закончено, скорее всего, к наступлению весенней распутицы. Подобные прогнозы основываются на боевом и численном составе группировок ВС РФ и созданных запасах материальных средств. Полное овладение оставшейся частью ДНР в такие сроки выглядит вполне реальной задачей для Вооруженных сил России.
Обрушится ли фронт?
Что касается «каскадного обрушения обороны ВСУ», «прекращения организованного сопротивления украинской армии», «беспорядочного бегства с переднего края» и «полного коллапса обороны», то подобное возможно только в результате целой серии сокрушительных поражений украинской военной машины.
Пока же в течение 2025 года российская армия одержала ряд побед тактического масштаба, но ~ни на одном участке фронта они так и не переросли в прорывы оперативного уровня~. А существенные поражения и разгромы войск противника начинаются именно с них. Пока же оборона ВСУ на оперативно-стратегическом уровне не претерпела существенных кризисов и обвалов.
Ждать ли взятия Одессы?
~Ожидать взятия Херсона, Сум, Запорожья в первой половине 2026 года, скорее всего, не стоит. Еще более иллюзорными выглядят существенное продвижение на южных направлениях и захват Одессы~, слухи о котором начали распространятся после массированных ударов средств воздушного нападения ВС РФ по объектам этого региона в последнее время.
Если брать Одессу с моря, то надо, по меньшей мере, проводить морскую десантную операцию. То есть высаживать на обороняемое противником побережье как минимум несколько дивизий.
Чтобы подобная операция стала реальностью, надо захватить полное господство не только в воздухе, но и на море, иметь соответствующие морские десантные силы и высадочные средства. Подробные ответы на эти вопросы практически сразу переводят подобные действия войск разве что в область гипотез и предположений.
Если наступать на Одессу по суше, то форсирование Днепра в его нижнем течении весьма немногим отличается от морской десантной операции: войск, сил и средств для этого потребуется ничуть не меньше.
Фактор переговоров.
Однако прогнозы действий вооруженных сил противоборствующих сторон в 2026 году могут существенно и внезапно измениться в результате переговоров главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому в этом случае, как вассалу Соединенных Штатов, просто придется молча выслушать условия, поставленные сюзереном — американским лидером. Вместе с тем было бы весьма неправильно полагать, что Трамп каким-либо образом «играет на стороне Москвы»: президент США действует исключительно исходя из национальных интересов своей страны.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),