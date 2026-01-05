Полковник Ходаренок: ВС РФ могут взять под контроль всю ДНР за несколько месяцев

Пока же в течение 2025 года российская армия одержала ряд побед тактического масштаба, но ~ни на одном участке фронта они так и не переросли в прорывы оперативного уровня~. А существенные поражения и разгромы войск противника начинаются именно с них. Пока же оборона ВСУ на оперативно-стратегическом уровне не претерпела существенных кризисов и обвалов.