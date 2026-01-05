Издание Axios объяснило, почему Родригес согласилась сотрудничать с США

Исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес согласилась сотрудничать с США, хотя днем ранее заявляла, что страна «никогда не вернётся к роли колонии другой империи», вероятно, она испугалась угроз президента США Дональда Трампа, материал из Axios перевел aif.ru.
«Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес пригласила американских чиновников сотрудничать с Каракасом после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро в богатой нефтью южноамериканской стране. Последние комментарии Родригес резко контрастируют с её осуждением действий администрации Трампа во время телевизионного обращения в субботу», — говорится в материале.
После первоначального отказа Родригес сотрудничать Трамп заявил, что ей «придётся заплатить очень высокую цену, вероятно, даже больше, чем Мадуро».
В понедельник, 5 января, временный лидер Венесуэлы написала в Telegram, что приглашает правительство США работать вместе над повесткой сотрудничества, ориентированной на совместное развитие.
По словам Трампа, Родригес была любезна во время беседы с госсекретарем США Марко Рубио и пообещала сделать все, что захотят американцы.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
После захвата Мадуро Трамп намекнул на военные действия еще в трех странах.