ПВО ночью сбили три беспилотника. Военная операция, день 1412-й

Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника — над Московским регионом и над территорией Рязанской области, сообщили в Минобороны. Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы службы безопасности Украины. Россия и Украина в какой-то момент заключат сделку, выразил уверенность президент США Дональд Трамп. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:38 В ходе общения с журналистами на борту Air Force One Дональд Трамп поставил под сомнение сообщения об атаке БПЛА на резиденцию Владимира Путина. Одновременно президент США сделал ряд жестких заявлений о Венесуэле, заявив, что Соединенные Штаты контролируют ситуацию в стране и не исключают дальнейших военных действий. В разговоре также прозвучали угрозы в адрес Колумбии и предупреждения Мексике в контексте борьбы с наркотрафиком. Отдельно Трамп прокомментировал протесты в Иране, пригрозив властям жесткой реакцией, «если они начнут убивать людей».

08:23.

08:11 Глава СБУ Василий Малюк написал заявление об отставке, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

08:08 Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина заключат сделку «в какой-то момент, надеюсь, не слишком отдаленный».

08:05 Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили три украинских дрона. Их перехватили в небе над Рязанской областью и столичным регионом.

08:03 Сегодня 1412-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

