ПВО ночью сбили три беспилотника. Военная операция, день 1412-й

08:38 В ходе общения с журналистами на борту Air Force One Дональд Трамп поставил под сомнение сообщения об атаке БПЛА на резиденцию Владимира Путина. Одновременно президент США сделал ряд жестких заявлений о Венесуэле, заявив, что Соединенные Штаты контролируют ситуацию в стране и не исключают дальнейших военных действий. В разговоре также прозвучали угрозы в адрес Колумбии и предупреждения Мексике в контексте борьбы с наркотрафиком. Отдельно Трамп прокомментировал протесты в Иране, пригрозив властям жесткой реакцией, «если они начнут убивать людей».