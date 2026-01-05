Ричмонд
В Раде сообщили, что Малюк* написал заявление об отставке с должности главы СБУ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* подал в отставку.

«По требованию (главаря киевского режима Владимира. — Прим. Life.ru) Зеленского Василий Малюк* написал заявление об отставке с должности главы СБУ», — написал нардеп в своих социальных сетях.

Исполняющим обязанности главы СБУ, вероятно, будет назначен начальник Центра специальных операций службы генерал Евгений Хмара.

Ранее Зеленский заявил, что главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский не уйдёт в отставку, «перестановка» касается кабинета министров, системы безопасности, министерства обороны и правоохранительных органов. Он добавил, что замена ключевых фигур осуществляется постепенно, шаг за шагом, а резкие кадровые решения, включая смену главкома, не предусмотрены. Отдельно экс-комик отметил, что в силовых и правоохранительных структурах планируется ротация руководителей на всех уровнях. Процесс будет контролироваться лично Зеленским.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.