В Раде сообщили, что Малюк* написал заявление об отставке с должности главы СБУ

Ранее Зеленский заявил, что главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский не уйдёт в отставку, «перестановка» касается кабинета министров, системы безопасности, министерства обороны и правоохранительных органов. Он добавил, что замена ключевых фигур осуществляется постепенно, шаг за шагом, а резкие кадровые решения, включая смену главкома, не предусмотрены. Отдельно экс-комик отметил, что в силовых и правоохранительных структурах планируется ротация руководителей на всех уровнях. Процесс будет контролироваться лично Зеленским.