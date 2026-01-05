Родригес обратилась к Трампу с призывом о мире и диалоге

Венесуэла привержена миру и стремится существовать в атмосфере международного сотрудничества, заявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.
«Венесуэла вновь подтверждает свою приверженность миру и мирному сосуществованию. Наше государство стремится жить без внешних угроз — в атмосфере уважения и международного сотрудничества. Мы убеждены, что прочный глобальный мир начинается с гарантии мира в каждой отдельной стране», — написала политик в своем Telegram-канале, обращаясь к правительству США.
Отдельно и. о. главы Венесуэлы обратилась к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
«Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны… Это та Венесуэла, в которую я верю, которой я посвятила свою жизнь. Моя мечта: чтобы Венесуэла стала великой державой», — подчеркнула Родригес.
Она заявила, что венесуэльские власти приглашают США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на общее развитие в рамках международного права.
В субботу, 3 января, Соединенные Штаты нанесли по Венесуэле массированный удар, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.
Трамп объявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой на переходный период, срок которого не был назван. Между тем венесуэльский Верховный суд обязал временно исполнять обязанности главы государства вице-президента Делси Родригес.
Российская сторона обратилась к США с призывом освободить «законно избранного президента суверенной страны» Мадуро и его супругу.