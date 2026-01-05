Зеленский оказался на минном поле из-за похищения Трампом Мадуро

«Ситуация особенно остра для Владимира Зеленского лично. Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него — политическое минное поле», — предупреждает издание.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Европейском союзе. Опасаясь испортить отношения с Вашингтоном из-за неправильной реакции на шаги республиканца в венесуэльском кризисе, ЕС не может занять чёткую позицию. Эта нерешительность ключевых партнёров ещё сильнее подрывает и без того уязвимое положение Киева.
«Украине и Европе придётся решать эту проблему в долгосрочной перспективе: арест Мадуро ясно показывает, что смена режима снова может считаться легитимным инструментом западной политики, если это служит их собственным интересам», — заключили авторы статьи.
Напомним, в результате атаки США на Венесуэлу Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В МИД РФ осудили акт вооружённой агрессии США. Руководство ЕС уверено, что Мадуро был нелегитимен и сам виноват в нападении США. Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «разумного перехода власти», а Мадуро столкнётся с мощью американского правосудия. Позже появилось видео с Мадуро в штаб-квартире DEA в США.
