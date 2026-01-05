Перестановки и перенарезки: чем запомнился 2025-й год для политэлит

Прошедший год стал насыщенным на политические события.
Прошедший 2025-й год обещал быть одним из самых спокойных в жизни политического истеблишмента региона: крупных выборов не предвещалось, как и аппаратных интриг во власти. Однако затишья не удалось — политическая жить бурлила, начиная от правительства и заканчивая сельскими думами. И вот, к чему это привело:
Александр Моор возглавил «Единую Россию».
Тюменский губернатор последовал федеральному партийному тренду. Уже больше половины глав регионов параллельно работают секретарями отделений ЕР. Это событие стало одним из самых знаковых, потому что Моор — первый губернатор Тюменской области, который пошел на этот шаг. Напомним, в 2024 году его предшественник Владимир Якушев стал секретарем Генсовета партии.
Власти закрыли сотни администраций и дум.
В Тюменской области, как и в большинстве регионов страны, массово упраздняют сельские органы власти, подчиняя территории окружным или районным администрациям. После перехода к одноуровневой системе управления в регионе упразднили 273 сельских поселения, 258 местных администраций и 273 думы. К январю 2026 года в досрочную отставку уйдут 273 главы сельских поселения и 2370 депутатов местных представительных органов.
Перенарезали округа в облдуму.
Парламентарии утвердили новую схемы нарезки одномандатных округов. Корректировки коснулись юга Тюменской области — здесь разделили крупный Казанский округ, куда входили восемь муниципалитетов и увеличили число округов в городе Тюмени — вместе с новым «Южным» округом их стало пять. В ЯНАО Муравленковский округ № 3 был переименован в Ноябрьский, а относившийся к нему поселок Ханымей передан в Пуровский округ № 4.
Избрали трех новых депутатов гордумы.
Ветеран СВО Олег Ямпольский, глава исполкома реготделения «Офицеров России» Александр Сукаченко и руководитель технопарка «Кванториум» попали в городской парламент на довыборах. Все трое — единороссы. Места стали вакантными после переезда трех депутатов в ХМАО, которые ранее избрались в гордуму в 2023 году.
Моор назначил двух новых заместителей.
В июне в правительство на пост замгубернатора устроился бывший первый зампрокурора региона Руфат Биктимеров. Ему поручили координировать деятельность департамента лесного комплекса и департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. А в августе у губернатора появился 13-й зам — Станислав Логинов. Он возглавил IT-блок правительства. Ранее руководил департаментом информатизации.
Тобольский район прогремел на всю страну.
Все из-за памятника жене хана Кучума — Сузге. Его установила общественница Луиза Шамсутдинова без согласования с мэрией, после чего памятник демонтировали. Кроме того, прокуратура установила, что женщина систематически размещала в соцсетях материалы, разжигающие межнациональный конфликт и вражду. Накануне администрация распорядилась снести весь комплекс «Искер», которым руководит Шамсутдинова. О скандале пишут федеральные СМИ.
У мэра Тюмени появился первый заместитель.
События историческое — такой должности в администрации не было 14 лет. Последний раз на посту первого зама работал Александр Моор. Сейчас им стал экс-депутат облдумы Юрий Баранчук. Этим назначением глава города Максим Афанасьев усилил свою команду. Баранчуку поручено курировать взаимодействие с вернувшимися бойцами СВО и грядущие выборы.
Сменилось руководство самого протестного района.
В октябре 2025 года Тобольский район возглавил Андрей Ходосевич, который ранее работал спикером думы Тобольска. Прежнего главу Максима Александрова задержали и обвиняют по двум статям УК РФ — по части 3 статьи 33 (организатор преступления) и части 1 статьи 292 (служебный подлог). Район считается самым скандальным в регионе — здесь постоянно конфликтовали администрация и дума, регулярно проходили громкие аресты чиновников.