Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Солнцепек» испепелил позиции украинских боевиков в Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что военнослужащие группировки «Север», используя тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», ликвидировали укрепления и места базирования беспилотных летательных аппаратов противника на территории Харьковской области.

«Солнцепек» испепелил позиции украинских боевиков в Харьковской области. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда».

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск “Север” в Харьковской области были обнаружены укрепления с живой силой и позиции расчётов БПЛА ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Разведданные были оперативно переданы экипажам тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А “Солнцепек”, — уточнили в ведомстве.

Там сообщили, что массированный удар поразил все выявленные цели, а объективного контроля в режиме реального времени фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами вражеских укрытий с живой силой и позиций расчётов БПЛА.

Ранее пленный разведчик Вооружённых сил Украины Владимир Ли передал российской стороне ряд координат украинских военных объектов. Военный передал координаты различных украинских целей. В беседе с журналистами он рассказал, что сдался в плен после того, как был брошен командованием и сослуживцами на одной из позиций, которая впоследствии перешла под контроль российских войск.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов, а также истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше