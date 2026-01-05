«Солнцепек» испепелил позиции украинских боевиков в Харьковской области. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда».
«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск “Север” в Харьковской области были обнаружены укрепления с живой силой и позиции расчётов БПЛА ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Разведданные были оперативно переданы экипажам тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А “Солнцепек”, — уточнили в ведомстве.
Там сообщили, что массированный удар поразил все выявленные цели, а объективного контроля в режиме реального времени фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами вражеских укрытий с живой силой и позиций расчётов БПЛА.
Ранее пленный разведчик Вооружённых сил Украины Владимир Ли передал российской стороне ряд координат украинских военных объектов. Военный передал координаты различных украинских целей. В беседе с журналистами он рассказал, что сдался в плен после того, как был брошен командованием и сослуживцами на одной из позиций, которая впоследствии перешла под контроль российских войск.
