Российский расчёт БПЛА «Днепр» применил воздушные тараны против дронов ВСУ

Оператор российского FPV-дрона «Бумеранг-10» во время полёта над правобережьем Днепра обнаружил две воздушные цели: высотный дрон-бомбардировщик самолётного типа Jupiter-H1 и тяжёлый гексакоптер «Баба-Яга». Командир расчёта принял решение атаковать их таранными ударами.
«Боевая задача была выполнена успешно: в результате ударов оператора FPV-дронов “Бумеранг” БПЛА-бомбардировщик ВСУ “Jupiter-H1”, а позднее — и гексакоптер противника типа “Баба Яга” потеряли управление и рухнули на речной берег. Их обломки впоследствии были обнаружены нашими военнослужащими», — сообщили в оборонном ведомстве.
Раннее сообщалось, что попавший в плен разведчик Вооружённых сил Украины Владимир Ли передал российской стороне координаты ряда военных объектов ВСУ. Боец пояснил, что принял решение сдаться после того, как его оставили без поддержки на позиции, которую позднее заняли российские подразделения.
