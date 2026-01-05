Трамп: США вернут потраченные на Украину деньги благодаря сделке по минералам

Господин Трамп заявил, что предыдущий президент США Джо Байден «отдал $350 млрд» на оказание помощи Украине. «Теперь я вернул значительную часть этого, поскольку мы заключили сделку по редкоземельным элементам… Мы вернем значительную часть этих денег. Может быть, все эти деньги, а может быть, еще больше», — сказал Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).
30 апреля 2025 года США и Украина подписали соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления. Сделка предполагает предоставление доступа США к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины — добыче алюминия, бериллия, кобальта, меди, платины, урана, ванадия и других. Соглашение также затрагивает нефть и природный газ.