Трамп: США вернут потраченные на Украину деньги благодаря сделке по минералам

Господин Трамп заявил, что предыдущий президент США Джо Байден «отдал $350 млрд» на оказание помощи Украине. «Теперь я вернул значительную часть этого, поскольку мы заключили сделку по редкоземельным элементам… Мы вернем значительную часть этих денег. Может быть, все эти деньги, а может быть, еще больше», — сказал Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).