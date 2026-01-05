Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор: Каллас хочет переманить Трампа, поддержав атаку на Венесуэлу

Глава евродипломатии усомнилась в легитимности захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предприняла попытку привлечь президента США Дональда Трампа на свою сторону в украинском конфликте, поддержав действия против Венесуэлы, сообщил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, Каллас намерена заставить Трампа изменить свою позицию в украинском вопросе, чтобы использовать это в своих интересах. Однако, по мнению Макгрегора, это не принесет ожидаемых результатов.

Эксперт подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что данная стратегия окажется успешной, но это вряд ли остановит Каллас от продолжения попыток использовать США в своих целях. Макгрегор отметил, что у Трампа есть стратегическое видение ситуации, и он не поддастся на этот трюк.

Ранее Каллас, призвав США уважать международное право и волю народа Венесуэлы, выразила сомнения в легитимности действующего президента страны Николаса Мадуро и высказалась за мирный переход власти в Боливарианской республике.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше