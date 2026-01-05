Глава европейской дипломатии Кая Каллас предприняла попытку привлечь президента США Дональда Трампа на свою сторону в украинском конфликте, поддержав действия против Венесуэлы, сообщил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По его словам, Каллас намерена заставить Трампа изменить свою позицию в украинском вопросе, чтобы использовать это в своих интересах. Однако, по мнению Макгрегора, это не принесет ожидаемых результатов.
Эксперт подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что данная стратегия окажется успешной, но это вряд ли остановит Каллас от продолжения попыток использовать США в своих целях. Макгрегор отметил, что у Трампа есть стратегическое видение ситуации, и он не поддастся на этот трюк.
Ранее Каллас, призвав США уважать международное право и волю народа Венесуэлы, выразила сомнения в легитимности действующего президента страны Николаса Мадуро и высказалась за мирный переход власти в Боливарианской республике.