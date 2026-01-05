Макгрегор: Каллас хочет переманить Трампа, поддержав атаку на Венесуэлу

Эксперт подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что данная стратегия окажется успешной, но это вряд ли остановит Каллас от продолжения попыток использовать США в своих целях. Макгрегор отметил, что у Трампа есть стратегическое видение ситуации, и он не поддастся на этот трюк.