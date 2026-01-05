Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные слепили «боевых» снеговиков в зоне СВО

Российские военные на освобождённых территориях в зоне СВО слепили снеговиков в полной экипировке. У снежных «солдат» есть каски, макеты оружия и суровые выражения «лиц».

Источник: Life.ru

Российские военные слепили снеговиков в зоне СВО. Видео © «Русский Колобок и Зелёный Торчок».

Видео с творческим подходом к несению службы опубликовал проект «Русский Колобок и Зелёный Торчок». В ролике боец устанавливает последние детали на снежной фигуре, превращая её в часового.

Авторы паблика с юмором предупредили, что ролик лучше не показывать жителям Украины и её военным — иначе они начнут думать, будто такая армия есть «в каждом дворе» России.

Снежные стражи стали ещё одним символом стойкости и находчивости российских бойцов, которые даже в суровых зимних условиях находят место для творчества и шутки.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.