Российские военные слепили «боевых» снеговиков в зоне СВО

Российские военные слепили снеговиков в зоне СВО. Видео © «Русский Колобок и Зелёный Торчок».
Видео с творческим подходом к несению службы опубликовал проект «Русский Колобок и Зелёный Торчок». В ролике боец устанавливает последние детали на снежной фигуре, превращая её в часового.
Авторы паблика с юмором предупредили, что ролик лучше не показывать жителям Украины и её военным — иначе они начнут думать, будто такая армия есть «в каждом дворе» России.
Снежные стражи стали ещё одним символом стойкости и находчивости российских бойцов, которые даже в суровых зимних условиях находят место для творчества и шутки.
