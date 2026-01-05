Ричмонд
Трамп оценил возможность операции против Колумбии фразой «звучит неплохо»

Колумбия «очень больна» и «ею управляет больной человек», задача США — «иметь вокруг себя жизнеспособные и успешные страны», заявил американский президент. Трамп обвиняет Колумбию в поставках кокаина в Соединенные Штаты.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп на фоне военной операции в Венесуэле и захвата ее лидера Николаса Мадуро не исключил такого сценария для Колумбии.

«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не сможет долго этим заниматься», — сказал глава Белого дома на борту Air Force One.

По его словам, задача США — «иметь вокруг себя жизнеспособные и успешные страны, где нефть может свободно добываться». «Это хорошо. Это снижает цены. Это хорошо для нашей страны», — отметил американский лидер.

Трампа спросили, означает ли это возможность операции против Колумбии, тот ответил: «Звучит неплохо».

Президент Колумбии Густав Петро в ответ на обвинения США заявлял, что его страна готова дать ответ США в случае попыток вмешательства в ее внутренние дела.

США нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США, где будут судить. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.

Каракас назвал действия Вашингтона военной агрессией, в стране объявлено чрезвычайное положение. Операция США — это «не война против Венесуэлы», а против наркотрафика, заявил госсекретарь Марко Рубио.

