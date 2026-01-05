В Грузии назвали события в Венесуэле уроком для Тбилиси

«Грузии следует воспринимать произошедшее в Венесуэле как ещё один урок если рядом находится большой и сильный сосед, нельзя оказываться в стане его противников, уповая на гипотетическую поддержку извне», — подчеркнул Шакаришвили.
По его мнению, Грузия не должна присоединяться к силам, противостоящим России. Шакаришвили напомнил, что подобная политика в 2008 году привела Грузию к конфликту и потере части территорий, а Украина уже оказалась втянута в разрушительное военное противостояние.
«Необходимо работать над достижением нейтрального статуса страны», — заявил грузинский политик.
Напомним, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американский лидер Дональд Трамп заявил, что США теперь контролируют страну. Он также пригрозил силовым ответом Колумбии и Ирану и вновь выступил с инициативой о присоединении Гренландии. По словам республиканца, Венесуэла сейчас является «мёртвой страной», и США берут на себя миссию по её восстановлению. Политик подчеркнул заинтересованность американских нефтяных корпораций в работе и инвестициях в инфраструктуру страны.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.