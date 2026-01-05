Times узнала о разработке плана эвакуации Хаменеи из-за протестов в Иране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из Тегерана в случае, если его силам не удастся подавить протесты, пишет The Times со ссылкой на отчет разведки. В течение последней недели по всей стране прокатились протесты на фоне экономического кризиса.
86-летний Хаменеи планирует покинуть Тегеран в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи, если увидит, что армия и силы безопасности дезертируют, перебегут на сторону протестующих или не будут выполнять приказы, сообщает газета.
«“План Б” предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу», — рассказал изданию источник в разведке.
Представитель израильской разведки Бени Сабти считает, что аятолла может бежать в Москву, потому что «другого места для него нет».
РБК направил запрос в ДИП МИД России.
The Times упоминает бегство свергнутого сирийского президента Башара Асада, который получил убежище в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл уход Асада с поста его личным решением. В конце прошлого года Песков на просьбу рассказать подробнее, как проходит пребывание бывшего сирийского лидера в России и встречался ли он с Владимиром Путиным, ответил: «Нет, по этому вопросу никакой информацией мы с вами поделиться не можем».
У многих ближайших помощников Хаменеи, включая секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, есть родственники за границей, в том числе в США, Канаде и Дубае, пишет также газета.
В отчете разведки говорится, что аятолла «ослаб» после прошлогодней 12-дневной войны с Израилем. Его почти не видели на публике, в том числе в течение последних нескольких дней протестов. На протяжении упомянутого противостояния Хаменеи укрывался в бункере.
«С одной стороны, он очень идеологически мотивирован, но с другой — прагматичен в своих взглядах: он видит тактический компромисс ради долгосрочной цели. Он мыслит на перспективу», — отмечается в отчете.
США готовы вмешаться, если протесты в Иране, вызванные ростом цен, будут подавляться с помощью силы, пообещал американский президент Дональд Трамп. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Лариджани в ответ предупредил, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела республики будет означать «дестабилизацию всего региона» и «подрыв интересов Америки».