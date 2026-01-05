Times узнала о разработке плана эвакуации Хаменеи из-за протестов в Иране

The Times упоминает бегство свергнутого сирийского президента Башара Асада, который получил убежище в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл уход Асада с поста его личным решением. В конце прошлого года Песков на просьбу рассказать подробнее, как проходит пребывание бывшего сирийского лидера в России и встречался ли он с Владимиром Путиным, ответил: «Нет, по этому вопросу никакой информацией мы с вами поделиться не можем».