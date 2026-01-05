Ричмонд
Трамп заявил, что Куба быстро падет

Президент США Трамп сравнил падение Кубы с нокаутом в единоборствах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба быстро падет и американцам может не понадобиться предпринимать какие-либо дальнейшие действия, также он призвал Мексику взять себя в руки, а президента Колумбии назвал больным человеком.

«Я думаю, что она просто падёт. Похоже, что она падёт — она падёт в нокаут. Вы когда-нибудь смотрели бой? Они падают в нокаут, и Куба выглядит так», — заявил Трамп журналистам, когда заходил на свой борт Air Force One.

Он также назвал президента Колумбии Густаво Петро больным, которому нравится производить кокаин и продавать его США. Однако он не будет этим долго заниматься, добавил Трамп.

Глава США призвал взять себя в руки и Мексику и остановить наркотрафик.

«хлынули через Мексику, и нам придется что-то предпринять. Мы бы очень хотели, чтобы Мексика это сделала. Они способны на это, но, к сожалению… Мексикой управляют картели», — отметил Трамп.

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

Ранее Трамп заявил, что США точно нужна Гренландия.

