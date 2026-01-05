Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.