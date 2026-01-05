Ричмонд
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине

Киев готовится к двум вариантам развития событий с урегулированием конфликта, заявил Владимир Зеленский.

Источник: Аргументы и факты

Киев готовится к двум сценариям развития ситуации с конфликтом, заявил Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина готова к любому из возможных путей — либо к дипломатическим усилиям, либо к продолжению активной обороны в случае, если «давление партнеров на Россию будет недостаточным».

Глава киевского режима также отметил, что на следующей неделе он планирует встречи в Европе.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что неудачи на линии соприкосновения должны побудить Украину к переговорам.

Ранее The Guardian писал, что наступивший год будет тяжёлым не только для Вооружённых сил Украины, но и для Зеленского. В материале издания было сказано, что это связано с политическим давлением на фоне отсутствия выборов на Украине.

