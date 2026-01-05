Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илон Маск поужинал с Трампом и первой леди США Меланией

Илон Маск и Дональд Трамп вместе поужинали после конфликта в июне 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск поужинал с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп после прошлогоднего конфликта. Об этом он рассказал сам в своем аккаунте соцсети X.

«Вчера вечером у нас был замечательный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим!» — написал американский бизнесмен.

Илон Маск поужинал с Трампом и первой леди США Меланией Личная страница героя публикации в соцсети.

Дональд Трамп сейчас находится в Мар-а-Лаго, ужин прошел там. Компанию президенту США составила первая леди — Мелания Трамп.

Напомним, в июне Маск и Трамп поругались из-за законопроекта Трампа о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». После этого не было ни одной совместной фотографии бизнесмена с политиком, соратники старались не общаться вовсе и не упоминать друг друга в интервью.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше