Американский бизнесмен Илон Маск поужинал с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп после прошлогоднего конфликта. Об этом он рассказал сам в своем аккаунте соцсети X.
«Вчера вечером у нас был замечательный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим!» — написал американский бизнесмен.
Илон Маск поужинал с Трампом и первой леди США Меланией Личная страница героя публикации в соцсети.
Дональд Трамп сейчас находится в Мар-а-Лаго, ужин прошел там. Компанию президенту США составила первая леди — Мелания Трамп.
Напомним, в июне Маск и Трамп поругались из-за законопроекта Трампа о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». После этого не было ни одной совместной фотографии бизнесмена с политиком, соратники старались не общаться вовсе и не упоминать друг друга в интервью.